Robério inicia o mandato em ritmo acelerado

























Na primeira hora desta segunda-feira, 02/01, primeiro dia útil do mandato do prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira, máquinas e diversas equipes de trabalho amanheceram nas margens das BR’s 101 e 367 revitalizando e urbanizando as entradas da cidade. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Pedro Bonomo, desde que assumiu não parou de trabalhar para cumprir todas as demandas iniciais determinadas por Robério, que está administrando em ritmo acelerado.



























“As entradas da cidade são uma preocupação do nosso prefeito. Turistas de todas as partes do país passam por Eunápolis e as marginais das BR’s fazem toda diferença na imagem da cidade”, explicou o secretário. Ainda segundo o secretário, estão sendo realizados na BR 367 serviços de limpeza, jardinagem, pintura de meios fios, recuperação de trechos danificados, entre outras ações. Já nas margens da BR 101, além de todos esses serviços, equipes estão também construindo uma calçada no trecho em frente ao SAMU, local com grande fluxo de pedestres.







