Temóteo promove mutirão de limpeza na cidade Por Luiz Oss/ O Sollo























Teixeira de Freitas- Antes mesmo de tomar posse, na noite do dia 1° de janeiro, o prefeito Temóteo Brito já havia feito uma demonstração de proatividade ao determinar a realização de um mutirão de limpeza nas ruas de Teixeira de Freitas, logo nas primeiras horas da manhã do mesmo dia. Os cidadãos teixeirenses encontraram pela cidade, homens e máquinas trabalhando na limpeza das ruas e avenidas. O novo gestor apresentou com isso uma singela amostra do que está por vir para os próximos quatro anos em que estará no comando da Prefeitura. Apresentando uma preocupação tanto com o aspecto estético do município quanto com a saúde e bem-estar da população, tendo em vista os riscos do acúmulo de lixo, no qual tende a abrigar focos de larvas de mosquitos transmissores de dengue e zika vírus e chikungunya que potencialmente podem atingir proporções epidêmicas.

























Com esta iniciativa, o prefeito empossado está ampliando a sua vasta biografia política, buscando com que seu retorno à administração municipal seja um novo e positivo capítulo a ser escrito, tanto na história da cidade, como também na sua própria experiência como homem público.

Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário