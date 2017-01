Prefeito Robério Oliveira participa de missa de ação de graças

























Na noite desta terça-feira, 03/01, o prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira, acompanhado do vice-prefeito Flávio Baiôco, sua filha Larissa Oliveira e demais secretários municipais, vereadores e servidores públicos, participou da Missa em Ação de Graças celebrada na Catedral de Nossa Senhora Auxiliadora pelo bispo Dom José Edson e os padres Alessandro Colen e Givanildo Lovo.



























Agradecendo pela vitória alcançada e entregando os destinos da gestão que se inicia, Robério recebeu as bênçãos de Deus e escutou atentamente as palavras do bispo diocesano que afirmou depositar total confiança no sucesso de sua gestão.



























“Com sua experiência, competência e responsabilidade sabe os desafios que enfrentará na gestão que se inicia, mas confio que com seu histórico de grande gestor público, todo o seu compromisso com Eunápolis e, sobretudo, seu passado de ações concretas pelo município, esperamos uma grande gestão. Que Cristo lhe dê força, sabedoria e coragem para ser o representante de nosso povo”, concluiu Dom José Edson em sua homilia.



























Ao fim da celebração o novo prefeito recebeu os cumprimentos dos fiéis que participavam da celebração, abraçando a todos e agradecendo pelo apoio e confiança de sempre.







Fonte: Sucom/PME

