Prefeitura de Itabuna, na BA, decreta situação de emergência por 60 dias Serviços essenciais estavam interrompidos devido ao término de contratos. Decisão publicada na terça permite que administração faça novas licitações.





















A prefeitura de Itabuna decretou situação de emergência por 60 dias, na cidade da região sul da Bahia, alegando que serviços essenciais estavam interrompidos devido ao término de contratos. O decreto foi publicado terça-feira (3), no Diário Oficial do minicípio. Itabuna está sem serviço de coleta de lixo desde a troca de administração. De acordo com a prefeitura, o decreto permite que seja feita uma licitação para a contratação de uma nova empresa. O contrato com a empresa que executava a coleta, a Biosanear, foi encerrado no dia 31. Além da coleta, a prefeitura alega que fornecimento de medicamentos e produtos hospitalares também foram interrompidos. O Secretário de Administração de Itabuna, Dinailson Nascimento, disse que só teve acesso ao contrato com a Biosanear, empresa que fazia a coleta, depois que assumiu o cargo no domingo (1º). Segundo Dinailson, será feito um processo de emergência para que a empresa volte a trabalhar até que saia uma nova licitação. Enquanto isso, foram contratadas 15 caçambas para recolher o lixo da cidade a partir das 18h de terça-feira.



Fonte: Do G1 Ba.



