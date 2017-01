Unidade do SineBahia em Itabuna fecha por tempo indeterminado Setre diz que a unidade fechou por falta de servidores municipais. Secretário municipal afirma que fechamento é temporário.





















A Unidade Modelo do SineBahia de Itabuna, na Avenida Inácio Tosta Filho, fechou as portas por tempo indeterminado por falta de servidores municipais, segundo a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). O fechamento ocorreu na terça-feira (3). A Setre diz que aguarda o posicionamento da prefeitura de Itabuna sobre a reabertura do posto. No período em que a unidade estiver fechada, os trabalhadores podem se dirigir até a outra unidade do SineBahia, presente no posto SAC do Shopping Jequitibá. De acordo com o secretário municipal de Sustentabilidade Econômica e Meio Ambiente, John Vinícius Oliveira, o fechamento é temporário e a data de reabertura deve ser definida na sexta-feira (6). Ele relata que a unidade está fechada por conta dos ajustes relativos ao período de transição de governo.





Fonte: G1 Ba.





