Prefeita de Guaratinga se reuniu com a APLB para discutir reivindicações dos servidores Por Luiz Oss/ O Sollo

























Desde que assumiu efetivamente a Prefeitura de Guaratinga, a prefeita Christine Pinto tem priorizado o diálogo com o APLB-Sindicato a fim viabilizar soluções no tocante aos problemas pendentes que remontam à gestão de seu antecessor, tais como o pagamento dos salários dos servidores públicos do mês de dezembro, o repasse da contribuição sindical dos meses de outubro e novembro do ano anterior, além das concessões de enquadramentos que foram realizados na última gestão. O encontro com a central sindical que ocorreu na manhã da última quarta-feira (4), contou com a presença do presidente do sindicato Orlandy Pereira Silva que descreveu em detalhes a situação calamitosa em que se encontra o setor educacional, marcado por greves, demandas judiciais e paralizações da categoria, conforme a imprensa local e da região havia noticiado em meio às manifestações. Apesar de que o encontro tenha sido positivo no intuito de buscar estreitar o diálogo com a classe sindical, a prefeita contou que até o momento não pôde regularizar as questões legais junto às instituições financeiras, além disso, ela informou que ainda teve o acesso a totalidade das contas municipais, embora que o pagamento dos salários foi efetivado para alguns servidores ainda em dezembro.



























De acordo com Dewar Silva que ocupa a Secretaria de Finanças, que participou da reunião, não havia sido localizado nenhum documento físico concernente à folha de pagamento durante os anos que sucederam no mandato anterior. Sabe-se que transferências haviam sido realizadas no fim do ano passado, restando apenas R$ 169.954,31 na conta do Fundeb. Tendo em vista a falta de transparência que caracterizou o governo anterior, a prefeita Christine Pinto determinou que fosse enviado mensalmente para a central sindical, o extrato da conta do Fundeb. A medida a ser adotada pela prefeita demonstra uma disposição para reverter este quadro em que Guaratinga se encontra, buscando, portanto, estabelecer uma gestão transparente frente ao município. Estiveram também presentes no encontro, a vice-coordenadora Elizabete Ribeiro, a tesoureira do sindicato Aliny de Paola, a presidente da COPEA Joseli de Souza e sua vice, Mariléia Gregório, o secretário de Educação Francisco Carlos, o tesoureiro Richardson Silva, o diretor de RH Derivaldo Mendes e o consultor jurídico, o Dr. Adauto Azevedo.

