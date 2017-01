Três partidos do Centrão discutem apoiar candidatura de Maia Por Luiz Oss/ O Sollo

























O Centrão, que é o bloco composto por deputados de diversos partidos, sem grande destaque no cenário político nacional e que aglutina um número expressivo de parlamentares está se enfraquecendo. A unidade assentada pela conveniência política e pelos interesses de seus membros poderá ruir perante a possibilidade de que três partidos expressivos que compõem o Centrão apoiem a reeleição de Rodrigo Maia para a Presidência da Câmara. Os partidos que discutem um eventual apoio a candidatura do atual presidente da Casa são o PP, PR e o PSD. Uma ponte de diálogo está sendo erigida neste sentido por figuras proeminentes, tais como Valdemar Costa Neto (PR), Gilberto Kassab (PSD) e Ciro Nogueira (PP).







*Com informações do site O Antagonista

Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário