A gestão de Mayra Brito faz com que Prado resista aos efeitos da crise Por Luiz Oss/ O Sollo

























Uma das prioridades da gestão da prefeita de Prado, Mayra Brito, foi o zelo para com o município que a reelegeu com 49,23% dos votos; a segurança e a organização da cidade são destaques de sua administração, o que é indispensável para garantir o êxito do turismo local, que é um dos principais pilares da economia do Prado. Em meio a uma crise econômica sem precedentes, a prefeita Mayra Brito possui o mérito de ter encerrado o seu primeiro mandato com equilíbrio financeiro; isso em uma época onde se testemunha o efeito dominó de estados expressivos decretarem falência, como é o caso notório do Rio de Janeiro. A prefeita, por sua vez, explicou que “ao contrário do que se repetiu em muitos municípios, em Prado enfrentamos a difícil missão de arrochar as contas públicas, apertar os cintos e cortar gastos. Como resultado disso, conseguimos encerrar o ano com as finanças em dia, pagando décimo terceiro e o salário de dezembro dentro do exercício financeiro de 2016". A aplicação de recursos de forma prudente e com parcimônia foi o método adotado para que pudesse resguardar o município dos efeitos corrosivos da crise econômica. Ao contrário de muitos gestores que lidaram de forma irresponsável com as contas públicas e, por conseguinte, não efetuando o pagamento dos salários dos servidores; a prefeita Mayra já destinou recursos para uma parcela dos funcionários desde o dia 31 de dezembro, outros ainda serão pagos, tendo em vista que há recursos em caixa suficientes para este fim. Ciente de um cenário negativo, Mayra não ignora que “esse ano que começa não traz muitas esperanças de superação da atual crise financeira, por isso ainda é preciso administrar priorizando os serviços públicos e os investimentos fundamentais", a fórmula para sobreviver à crise é a mesma que devia ter sido adotada para evitá-la.







