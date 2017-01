Itabuna começa a definir esquema de segurança para o carnaval antecipado

























A organização do carnaval antecipado de Itabuna iniciou os trabalhos nesta quarta (4) com uma reunião que envolveu as polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Saúde. A folia será realizada de 10 a 12 de fevereiro. Com a presença do prefeito Fernando Gomes, a comissão começou a definir o esquema de segurança da folia. “A segurança dos foliões será fator primordial”, disse Gomes, destacando a parceria com as polícias. A tradicional Lavagem do Beco do Fuxico abrirá a festa, dia 10 de fevereiro, às 17 horas. A folia será sempre encerrada por volta de 1h da madrugada, à exceção do domingo (12), quando começa às 20h e deverá acabar à meia-noite. Após a reunião com os comandantes Daniel Riccio (PM), André Aragão (Polícia Civil) e Marcos Vinícius Rodrigues (PRF), o prefeito reuniu secretários municipais para tratar de iluminação, limpeza pública e saúde, além de ordenamento do comércio ambulante no circuito da festa. “Quero uma equipe unida, integra e esforçada”, disse. O presidente da Ficc, Daniel Leão, afirmou que a intenção é realizar grande festa com atrações regionais.







Fonte: Pimenta.blog.br

