Secretário de Saúde de Mucuri desenvolverá a "Farmácia Única" Por Luiz Oss/ O Sollo

























Tendo em vista que a distribuição de medicamentos na rede pública de saúde de Mucuri é feita em cada farmácia presente nas Unidades Básicas de Saúde, o que acaba por muitas vezes acarretando em contratempos, tais como a demora no abastecimento individual nas unidades; o secretário de Saúde do município de Mucuri, o Dr. Landoaldo Magalhães, encontrou uma solução para este problema que é a elaboração de um projeto que visa centralizar a distribuição destes medicamentos, de modo a garantir maior controle e, por conseguinte, evitando transtornos tais como a falta de remédios em alguma unidade que não foi abastecida a tempo. Intitulado de “Farmácia Única”, o projeto prevê a instalação de duas unidades, uma localizada no distrito de Itabatã e outra no próprio município de Mucuri. Este projeto que garante um melhor acompanhamento e distribuição dos medicamentos por meio de uma medida de centralização torna notório que a escolha do Dr. Landoaldo Magalhães para ocupar a Secretaria Municipal de Saúde de Mucuri não foi aleatória – e muito menos de conveniência política, como comumente ocorre em muitos municípios –, sendo uma escolha certeira, por parte do prefeito Dr. Carlos Simões, que, por sua vez, declarou: “Sou médico, e a Saúde é uma das prioridades do meu governo, por isso escolhi Dr. Landoaldo como meu secretário de Saúde, pois conheço o seu caráter e capacidade. A Saúde de Mucuri está em boas mãos”, destacou o prefeito. O secretário de Saúde afirmou que a adoção deste modelo de centralidade ocorrerá de forma gradual, ao longo de sua implementação, serão difundidos informativos a fim de conscientizar a população sobre a mudança; no entanto, as farmácias nas Unidades Básicas de Saúde localizadas em povoados e distritos distantes da sede e de Itabatã não serão desativadas, elas continuarão em pleno funcionamento de modo a continuar atendendo a população destas localidades.







