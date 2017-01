Porto Seguro - IPTU em dia garante desconto de até 15%





















A Prefeitura de Porto Seguro iniciou a campanha "É com o IPTU que você paga, que a nossa cidade cresce!" do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2017. Os boletos serão entregues nos respectivos endereços ainda neste mês de janeiro, embora já esteja liberado para ser retirado na Central de Tributos. O vice-prefeito e secretário de Finanças, Beto Nascimento, destaca que o pagamento em cota única, até o dia 10 de março, terá desconto de 15% para quem está em dia com o município e 10% para quem tem dívida. Após essa data, haverá incidência de juros e multa. O contribuinte também pode pagar em três parcelas, com a primeira até 10 de março, sem o acréscimo de juros e multa. Quem estiver com o IPTU atrasado ainda pode aproveitar os benefícios do Programa de Recuperação Fiscal (Refis), lembrando que o prazo se encerra em 17 de fevereiro. Para usar o Refis é preciso apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e se não for o proprietário do imóvel deverá trazer procuração. O contribuinte deve procurar a Central de Tributos, situada na Avenida dos Navegantes, 333 (centro), para fazer seu recadastramento e atualização de dados. Investimentos “O IPTU representa uma receita importante para o município, sendo revertida pela gestão em obras de infraestrutura e manutenção de serviços essenciais à comunidade”, explica o secretário Beto, enfatizando que a comunidade tem se conscientizado sobre a responsabilidade de manter o pagamento desses tributos em dia. “Neste momento de crise em todo o país, com queda nos repasses federais, o pagamento do IPTU tem contribuído de forma significativa para a continuação de obras e projetos. Assim, Porto Seguro tem se destacado no Estado como uma cidade que vem progredindo mesmo diante da crise que assola o país”, concluiu. Não perca as datas: Programa Encerramento Vantagens Refis (IPTU atrasado) Até 17 de fevereiro Sem juros e multas IPTU com desconto Até 10 de março Descontos de 10 a 15%

Secretaria Municipal de Finanças Ascom – Prefeitura de Porto Seguro

Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário