Vereador de Nova Viçosa aciona MNAS para o combate de tríplice epidemia

Por Luiz Oss/ O Sollo

























No município de Nova Viçosa, o vereador Fabiano Enfermeiro contatou na última terça-feira (03) a Mobilização Nacional dos Agentes de Saúde (MNAS) para atuar no combate as epidemias causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Atualmente, a Bahia sofre uma tríplice epidemia, uma vez que o mosquito é responsável pela transmissão da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. O vereador agiu com coerência ao acionar o MNAS, uma vez que em três meses quase 80 mil pessoas foram infectadas por algumas dessas três doenças, conforme divulgou a EBC Agências. A MNAS já se posicionou favoravelmente ao pedido do vereador, se colocando a disposição para buscar atenuar os efeitos desta tríplice epidemia.