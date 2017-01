Teatro popular circula pela Bahia com “Shakespeare no Sertão”

O grupo Teatro Popular de Ilhéus (TPI) circula neste mês com o projeto “Shakespeare no Sertão”, apresentando o espetáculo “Medida por medida” em praças públicas de seis municípios baianos, de 10 a 30 janeiro. Serão mais de 1.500 quilômetros percorridos. A estimativa é de que o público alcançado seja de 8 mil pessoas.

O projeto foi contemplado no edital 22/2016 do setorial de teatro do Fundo de Cultura da Bahia. Medida por medida, comédia inspirada na obra de William Shakespeare, com dez atores em cena, será apresentada nos municípios de Ipirá, Pintadas, Capim Grosso, Euclides da Cunha, Canudos e Uauá.

Em Medida por Medida, a história se desdobra a partir das decisões de Ângelo, juiz implacável que substitui o Duque de Viena, cumprindo à risca as leis contra a fornicação. Desta forma, são abordados temas atuais, como justiça, abuso de poder, castidade e corrupção.

Além das apresentações, sem custo de ingresso para o público, integrantes do grupo ilheenses ainda realizaram oficinas para artistas de cada município. Esta será a primeira turnê do Teatro Popular de Ilhéus em 2017. No ano passado, a última viagem do grupo foi para Recife (PE), onde participou da 18ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional.

Lançamento do projeto

O projeto Shakespeare no Sertão terá seu lançamento no próximo sábado (7), na Tenda Teatro Popular de Ilhéus, na Avenida Soares Lopes. O grupo fará uma apresentação especial da peça Medida por medida às 19h. O ingresso individual custa R$ 10 (meia), podendo ser adquirido na bilheteria do espaço cultural, antes da apresentação.

Palco rodante

As apresentações da peça serão realizadas no Palco Rodante, estrutura móvel com 8×4 metros, projetada pelo arquiteto e urbanista alemão, Carl Von Hauenschild. A estrutura é rebocada por um automóvel até o destino da apresentação. Veja um vídeo da estrutura sendo montada: https://youtu.be/AOOoYhWfFtY.

Diário de bordo

Interessados em acompanhar o projeto pela internet poderão acessar o blog específico do projeto através do endereço www.shakespearenosertao.blogspot.com. Serão postadas fotos, vídeos e relatos das apresentações no período de execução do projeto.

















Fonte: Pimenta.blog.br