Timóteo empossa diretores de escolas municipais

























Foram empossados na noite desta quinta-feira, 5 de janeiro, os novos diretores e vice-diretores que vão assumir as escolas municipais de Teixeira de Freitas a partir do primeiro semestre deste ano. A cerimônia aconteceu no auditório da Escola Municipal São Lourenço. Para a eleição, foram contempladas 69 escolas na eleição que aconteceu em novembro do ano passado. Os candidatos tinham que ser professores concursados na rede pública, sob orientação do Ministério Público e APLB. O diretor e o vice eleitos exercerão as atividades no cargo por três anos consecutivos. É permitido que cada candidato concorra a seleção para o mesmo cargo por apenas um triênio consecutivo. Segundo o secretário de Educação, o professor Hermon de Freitas, sua atuação será baseada nas realidades do setor. Na oportunidade, o mesmo apresentou alguns componentes de sua equipe da secretaria. Maria José ficará no setor pedagógico, a professora Célia e Luciana Fonseca vão atuar nos setores de transportes e merenda escolar. Na cerimônia, Timóteo ressaltou sua preocupação com a classe, em especial o pagamento em dia, segurança com a presença de guardas municipais nas escolas e garantiu ainda que sua gestão será baseada no diálogo com todas as classes e sindicatos.







