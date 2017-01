Eleições de 2018 nas mãos de Sergio Moro

























É crescente a percepção de que a eleição presidencial de 2018 está nas mãos de Sergio Moro. Segundo uma sondagem feita pela newsletter Relatório Reservado nas cidades de São Paulo, Rio e Salvador, que será divulgada na próxima segunda-feira, 71% dos 418 entrevistados cravaram que Lula será preso em 2017 ou no próximo ano. No entanto, 58% das pessoas consultadas acreditam que, se o ex-presidente não cair nas garras de Moro, não só disputará as eleições como derrotará qualquer candidato. Ainda segundo a enquete, realizada entre os dias 18 e 29 de dezembro, 51% entendem que Lula é culpado dos crimes que lhe são imputados. Já percentual dos que consideram Lula inocente e vítima de um complô para evitar seu retorno ao Planalto é de 21%.







Fonte: Radar On-line

