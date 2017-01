Protesto? Novas imagens mostram destruição em delegacia de Nova Viçosa























Novas imagens que mostram o resultado do apedrejamento ocorrido na noite desta quinta-feira, 5 de janeiro, em Nova Viçosa, foram divulgadas esta manhã, 6, nas redes sociais. Além de atear fogo em frente ao prédio, um grupo de manifestantes destruiu janelas de vidro, portas e equipamentos no interior da unidade policial. Momentos antes do ato, o delegado Maderson Dias, recambiou oito presos para uma outra estrutura e segundo informações divulgadas pela imprensa local, três dos detentos conseguiram fugir. Mais cedo, o mesmo grupo apedrejou e tombou o carro do advogado, Alexandro Gonçalves de Jesus Santiago que apresentava na delegacia, Jackson Ribeiro Gomes de 22 anos que confessou ter matado Alan Paranaguá de Sá de 24 anos. O caso teria causado revolta nos moradores que tomaram a iniciativa do protesto em frente à delegacia. No final da tarde, Jackson precisou ser transferido para Teixeira de Freitas sob forte esquema de segurança, ainda assim, houve tumulto. Os manifestantes tentaram acertar o acusado com pedradas e a Polícia teve que usar bombas de efeito moral para conter a confusão.







Fonte: Sul Bahia News

