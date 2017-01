Prefeito de Ilhéus discute segurança pública com o comandante da PM na Bahia

A ação visa aproximar a PM da população, através da Polícia Cidadã.





























































O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, acompanhado do vice, José Nazal, participou do lançamento do projeto “O comandante vai até você”, realizado na manhã desta sexta-feira, 06, no auditório do Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães, com a presença do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Anselmo Alves Brandão. Na oportunidade, foram discutidos os problemas comuns da área de segurança pública no município, com o objetivo de fortalecer e valorizar as ações dos policiais militares, como parte do programa de aproximação da PM com a população, através da Polícia Cidadã.

Preocupado com a segurança pública em Ilheús, o prefeito Mário Alexandre solicitou ao comandante-geral da Polícia Militar baiana o apoio necessário para o reforço do efetivo local, humanizar os serviços junto à comunidade, além de aumentar a parceira com a corporação. De acordo com o prefeito, “é de extrema importância a presença do comandante em Ilhéus, nesse processo de humanização das ações da PM, pois a segurança pública será uma preocupação permanente do nosso governo.”





















































O prefeito enfatizou a necessidade de a Polícia Militar voltar a ter participação efetiva junto à comunidade da zona rural, “para cuidar da segurança dos moradores dos distritos e povoados. Nesse sentido, vamos buscar parceria com o governador Rui Costa, através do apoio dos deputados Ângela Sousa e Paulo Magalhães. A prioridade é cuidar do nosso povo”, acrescentou Mário.

Receptivo – Participaram do evento também o deputado federal Paulo Magalhães, a deputada estadual, Ângela Sousa, o presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Paiva, os secretários municipais Alisson Mendonça, de Relações Institucionais, e Sérgio Sousa, de Governo, o capitão Robson Farias da Silva, comandante da 68ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), dentre outras autoridades locais.









Secom - Prefeitura