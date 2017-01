Duas novas ambulâncias são entregues pela Prefeitura de Porto Seguro Por Luiz Oss/ O Sollo

























Desde o dia de sua posse, a prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira (PSD), tem trabalhado de forma assídua; um exemplo de seu comprometimento ocorreu na última quarta-feira, dia 4 de janeiro, onde a prefeita entregou para os porto-segurenses duas novas ambulâncias. Acompanhada pela secretária de Saúde, Edna Alves, ambas estiveram no Centro Regulatório Heraldo Lima, onde concretizaram a entrega das ambulâncias que foram destinadas ao programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e outra para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Apesar do agravamento da crise econômica, a prefeita salientou que não considera a atual conjuntura como um empecilho que devesse inviabilizar os investimentos em prol da população de Porto Seguro. “Estamos conscientes que atravessam os municípios, mas vamos continuar investindo em equipamentos que são prioritários para nossa cidade”, discursou Claudia durante a cerimônia em que estiveram presentes cerca de uma centena de pessoas. Foi nesta mesma ocasião em que foi nomeada Edna Alves para a Secretaria de Saúde, além da posse de diretores para presidirem suas respectivas repartições. Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário