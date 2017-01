Novo regimento da Câmara de Teixeira prevê duas sessões por semana

Por Luiz Oss/ O Sollo





















































Na contramão de muitas casas legislativas, cuja produtividade dos trabalhos é abaixo das expectativas da população, a Câmara de Vereadores do município de Teixeira de Freitas rompe com este paradigma com a aprovação do Projeto de Emenda Modificativa 01/2016, da autoria do ex-vereador Gilberto do PT, que determina a realização de duas sessões semanais.

Está previsto neste novo regimento interno que as sessões passarão a ocorrer nas terças-feiras, entre as 9 e 10h e nas quintas-feiras das 18 as 21h.