Presidente da Amurc e do CDS-LS parabeniza nova diretoria do Cima























O Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica – Cima elegeu nesta sexta-feira, 6, a nova Diretoria Executiva, que estará dando continuidade as ações para captação de recursos, visando a execução de serviços públicos municipais. O presidente Lenildo Santana parabeniza o Consórcio, que ganha força na região por reunir representantes dos municípios engajados em atender as demandas comuns a essas localidades. A chapa eleita é presidida pelo prefeito reeleito de Santa Luzia, Antonio Guilherme, e composta pelos prefeitos (as), de Jussari, Antonio Valete (Vice- Presidente), de Arataca, Katiana Oliveira (1ª Tesoureira), de Itaju do Colônia, Djalma Orrico (2º Tesoureiro), de Pau Brasil, Barbara Suzete (1ª Secretaria) e de Mascote, Arnaldo Lopes (2º secretario). Os Consórcios Públicos atuam como instrumento de desenvolvimento urbano integrado, e tem desenvolvido ações na região, que abrange o Cima e o CDS-LS, para atender demandas em comuns dos municípios, no campo do desenvolvimento urbano, saneamento básico, resíduos sólidos, abastecimento de água, dentre outros setores. No Território Litoral Sul, o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável (CDS-LS), em parceria com a Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia – Amurc já está atuando com técnicos em atividade de fiscalização ambiental nos municípios, através do Programa de Gestão Ambiental Compartilhada. Na próxima semana, outra equipe estará iniciando a execução do projeto de Regularização Fundiária Rural. O alinhamento dessas instituições municipalistas tem se apresentado como uma saída eficaz e cooperada para atender as demandas individuais e coletivas, principalmente dos pequenos municípios. Para o presidente do CDS-LS e da Amurc, Lenildo Santana, “os dois instrumentos funcionam de forma complementar, possibilitando a criação e a implantação de políticas públicas na região”, explicou.



Viviane Cabral - Assessora de Imprensa





