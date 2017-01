Por meio de decreto, Prefeitura de Teixeira funcionará em tempo integral Por Luiz Oss/ O Sollo























Visando o melhor atendimento para as demandas da população e, consequentemente, promovendo a celeridade das soluções para os problemas que o município enfrenta, que o novo prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Brito, deu um passo importante para assegurar maior eficácia na administração municipal a partir do momento em que o decreto que estabelece a funcionalidade integral para a prefeitura e de seus departamentos foi assinado. O documento que foi assinado pelo gestor na última quarta-feira, dia 4, mas publicado no Diário Oficial do Município no dia seguinte, substitui o atendimento que ocorria das 8 às 14h; ao estabelecer a duração das atividades das 8 às 17h30, havendo o intervalo para o almoço a partir do meio-dia, o qual se estenderá até às 13h30. As mudanças promovidas por Temóteo tem gerado grande contentamento para o povo teixeirense que tem se admirado com o seu desempenho positivo frente ao município.

