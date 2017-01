Governos do PT cancelaram 72 obras no sistema carcerário Por Luiz Oss/ O Sollo























Os últimos casos de violência ocorridos em presídios pelo país são o atestado de óbito de um sistema falido, anacrônico e bárbaro. Contudo, os governos que em tese deveriam ser parte da solução tornam-se parte do problema, tendo em vista que entre os anos de 2007 e 2016, o governo federal havia cancelado um total de 72 obras que atenderiam ao precário sistema carcerário. Os anos correspondem ao segundo mandato de Lula na Presidência da República e os dois mandatos da ex-presidente Dilma. O custo que totalizava R$ 392,6 milhões permitiria que fossem abertas 10.757 vagas nos presídios do Estado; o que contribuiria para combater a superlotação, que é uma das principais reivindicações da população carcerária, cuja estimativa é um mistério até mesmo para o IBGE.







*Com informações do O Globo

