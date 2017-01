Itabuna é destaque na “Folha” em reportagem sobre nepotismo nas prefeituras

O prefeito Fernando Gomes (DEM) voltou ao noticiário nacional. Desta vez, ele aparece em reportagem da Folha como um dos políticos brasileiros que mais nomearam parentes para as novas gestões municipais, iniciadas em 1º de janeiro.

Em Itabuna, parentes do prefeito ocupam um terço das secretarias. O jornal paulista aponta as escolhas dos nomes da esposa de Fernando, Sandra Neilma, para a Secretaria de Assistência Social, do filho Sérgio Gomes para o Trânsito e do sobrinho Dinailson Oliveira para a Administração.

A Folha destaca que Sérgio Gomes “não tem experiência na área” de Trânsito e, para suprir a carência, o município precisará contratar um engenheiro de tráfego para atuar como subsecretário.

A prática do nepotismo no primeiro escalão passou a ser permitida após o Supremo Tribunal Federal (STF) entender que se trata de nomeação política. Este é o principal argumento do novo governo. Fernando está no quinto mandato como prefeito do município do sul da Bahia.

OAB de olho

A presidência da subseção itabunense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) convocou reunião extraordinária para esta segunda (9), às 17 horas, para analisar os casos de nepotismo no governo de Fernando. A reunião ocorrerá na sede da Ordem, na Rua Ruffo Galvão, no centro da cidade.

















Fonte: Pimenta.blog.br