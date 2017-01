Guia de Oportunidades: FTC abre seleção para professores de Odontologia em Vitória da Conquista

Estão abertas até 22 de janeiro as inscrições para seleção pública de professores do curso de Odontologia da Faculdade de Tecnologia e Ciências em Vitória da Conquista. São oferecidas duas vagas para cadastro de reserva. As inscrições para o processo seletivo podem ser efetivadas entre as 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas, no Setor de Recursos Humanos da FTC, situada à Rua Ubaldino Figueira, 200, Recreio. A seleção consta de análise de currículo, entrevista e aula pública nas disciplinas de Microbiologia bucal e Anatomofisiologia II. Podem se inscrever profissionais da área de Odontologia com pós-graduação Strictu sensu ou Lato sensu em áreas afins. Mais informações pelos telefones: (77) 3422-8816 | 3422-8829.







