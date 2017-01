Rui participa da passagem de comando do 2º Distrito Naval

























O governador Rui Costa participou da passagem de comando do 2º Distrito Naval (Com2°DN), do vice-almirante Cláudio Portugal de Viveiros para o vice-almirante Almir Garnier Santos, nesta segunda-feira (9). A cerimônia militar ocorreu na sede do 2° Distrito Naval, no bairro do Comércio, em Salvador. Viveiros, que esteve à frente do Com2°DN por um ano e quatro meses, foi designado para comandar o 1º Distrito Naval, no Rio de Janeiro, cargo que assumiu no último dia 19. Já Garnier ocupava o cargo de assessor especial militar do ministro da Defesa antes de ser designado para o Com2°DN. O secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, e o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Anselmo Brandão, também participaram do evento.







Fonte: Bahia Extremo Sul

