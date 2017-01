Robério Oliveira prioriza saúde em Eunápolis com UPA 24h Por Luiz Oss/ O Sollo























Aqueles que acompanham a política eunapolitana têm percebido que na gestão do prefeito Robério Oliveira se tem dado primazia à saúde no município. Na tarde da última sexta-feira, dia 6, o prefeito compareceu a Unidade de Pronto Atendimento 24h, a UPA do Rosa Neto, na companhia da secretária de Saúde, Stela Souza. “Com a nossa experiência, minha e de Stela, não temos dúvidas da importância da UPA para o melhor funcionamento da saúde pública de Eunápolis. Será mais uma porta de entrada do SUS, intermediária entre as UBS’s e o Regional, que desafogará nosso Hospital e proporcionará maior agilidade ao fluxo de atendimentos da saúde pública de nosso município”, elucidou o gestor que tem trabalhado intensamente neste sentido. A UPA 24h irá dispor de equipamentos de raio-X, laboratório de exames, leitos de observação, eletrocardiografia. O objetivo de Robério é que a UPA opere o quanto antes a fim de possibilitar um melhor atendimento para a população que depende da rede pública de saúde.

O enfoque na saúde pública parece ser uma marca das administrações municipais sob o comando da família Oliveira, sua esposa e prefeita de Porto Seguro, Claudia Oliveira, também demonstra uma preocupação nesta área, na semana anterior, ela havia entregado duas ambulâncias para serem encaminhadas ao programa Tratamento Fora do Domicilio e para a UPA de sua cidade.

Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário