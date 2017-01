Brasileiro é mais consciente que americanos e britânicos

























O consumidor brasileiro já é mais consciente de suas escolhas que os americanos e ingleses. É o que mostra uma pesquisa da Unilever e do Europanel feita no Brasil, Índia, Reino Unido, EUA e Turquia. Nada menos que 85% dos brasileiros disseram que optam por marcas com base em seu impacto social e ambiental. Esse percentual cai para apenas 53% no Reino Unido e 78% nos EUA. O desempenho das marcas sustentáveis da Unilever – aquelas que têm um propósito social e ambiental – vêm garantindo boas margens de lucro à multinacional. Produtos como Dove, OMO, Hellmann’s, Lifebuoy, VIM e Ben & Jerry’s crescem, juntos, 30% mais rápido que o restante do negócio. E entregaram quase metade do crescimento global da Unilever em 2015.





Fonte: Radar On-line

