Abertura da 1ª Copa Pra Viver e Ser Feliz do Mirante foi um sucesso

























Começou na manhã do último domingo, 08, a 1ª Copa Pra Viver e Ser Feliz do Mirante em Porto Seguro. Com grande presença de espectadores em um dia de muito sol na terra mãe do Brasil. Dois jogos abriram o certame na Arena Sapoti, no primeiro jogo, a equipe do Quadrangular venceu por 3x2 a equipe do Fontana. No segundo jogo a forte equipe do Baianão venceu por 2x1 a equipe da Agrovila em um jogo bem equilibrado. Na abertura da Copa esteve presente o Secretário de Relações Institucionais, Mauricio Pedrosa, representando a prefeita Cláudia Oliveira, o desportista Cláudio Wella, o vereador e organizador da Copa, Bolinha, imprensa e diversos amantes do futebol amador. A 1ª Copa Pra Viver e Ser Feliz do Mirante terá seus jogos realizados sempre aos domingos, no campo Arena do Sapoti. Ao todo, 09 equipes disputam a copa que tem como prêmio principal para a equipe campeã uma moto Honda CG 125 Fan, além de troféus e medalhas para artilheiro, goleiro menos vazado e melhor jogador da copa. No mais, após a partida as equipes se confraternizaram dando uma demonstração, já nesta abertura, de que o objetivo do 1ª Copa Pra Viver e Ser Feliz do Mirante é realmente de fazer amigos.







Fonte: Ascom Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário