A loja Dinossauro’s está em novo endereço

Na manhã desta terça-feira, dia 10, foi inaugurada em novo endereço a loja Dinossauro’s Uniformes e Papelaria. A empresa que é referência em uniformes, tanto escolares quanto profissionais, agora se encontra localizada na Av. Marechal Castelo Branco, nº 270, no Centro de Teixeira de Freitas. A inauguração que ocorreu às 9h, contou com a presença ilustre do Padre Márcio, da Paróquia Santo Antônio, que celebrou uma missa diante dos funcionários, clientes e convidados.



























Os responsáveis pela empresa que já possui 28 anos de existência, Fernando Souza e Fernando Alves se mostraram otimistas com relação às expectativas do comércio na cidade em um ano marcado pela crise econômica. Em entrevista ao Sollo, Fernando Alves afirmou que “a Dinossauro’s espera continuar com crescimento, sabemos do momento difícil em que o país está passando em função das diversas tribulações sejam elas políticas ou econômicas”, mas “a expectativa para 2017 é que se mantenha o crescimento, tanto é que o investimento foi feito já para o início deste ano”.



























A Dinossauro’s é uma das empresas mais conceituadas de Teixeira de Freitas, precisamente porque possui um espírito empreendedor; uma vez que o Brasil encontra-se em uma crise sem precedentes, a Dinossauro’s vai na contramão da grande parcela do empresariado brasileiro que sempre se posicionou relutante em fazer investimentos em situações similares.



