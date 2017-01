Avança o Consórcio de Saúde que atenderá região do extremo sul

Por Luiz Oss/ O Sollo

















































Na manhã da última sexta-feira, dia 6, o gabinete do novo prefeito de Teixeira de Freitas foi palco de um encontro que contou com a presença de 12 autoridades da região do extremo sul do estado com o objetivo de implantar o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Extremo Sul da Bahia, conhecido por Consaúde.

Este acordo tem como meta o estabelecimento de uma parceria envolvendo as prefeituras com o governo estadual onde cada um destinará recursos a fim de serem aplicados proporcionalmente ao número de habitantes por cidade – o governo do Estado proporcionaria 40% enquanto que cada prefeitura entraria com 60%.





















































Na ocasião estiveram presentes os prefeitos:

Dr. Carlos Simões (Mucuri);

Mayra Brito (Prado);

Dr. Marcelo Angênica (Itamaraju);

Silvio Ramalho (Caravelas);

Léo Brito (Alcobaça);

Uberlândia (Jucuruçu);

Calixto Ribeiro (Ibirapuã);

Zulma Batista (Itanhém);

Drª Jádina Paiva (Medeiros Neto);

Dinoel Carvalho (Vereda);

Além de dois representantes do governo Nelson Portela; mas o prefeito de Lajedão, Betão não pôde comparecer à reunião por motivo de viagem.





















































Tendo em vista a estrutura especializada no âmbito da rede pública de Saúde em Teixeira de Freitas, uma vez que dispõe de serviços de alta complexidade quando comparados com outros municípios, exercerá, portanto, o papel de oferecer, na maioria dos casos, tais serviços às cidades do extremo sul baiano, recebendo delas a contrapartida, conforme previsto no acordo.





















































Razão pelo qual, a construção de uma policlínica em Teixeira de Freitas está avançada, a fim de que possa atender tanto os teixeirenses quanto aos habitantes das cidades da região. Está previsto que a conclusão das obras aconteça no mês de abril.

Após o encontro, as autoridades se mostraram confiantes de que as melhorias na Saúde podem ser concretizadas por meio da atuação deste pacto intermunicipal.