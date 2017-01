Conta do governo posta no Twitter todas as senhas do Planalto

O Portal Brasil acabou de cometer uma gafe do tamanho de um bonde. Eles foram ao Twitter e postaram, por engano, um link com todas suas senhas. Desde Instagram até Facebook e Gmail. Contas, inclusive, de figuras do governo. É ainda mais curioso o post ao qual o link do Google Drive foi anexado: Um tuíte da Força Nacional avisando que eles permanecerão mais 60 dias no Rio Grande do Norte. Afora a patacoada, por si só, chama atenção uma das senhas usada pela equipe de Michel Temer: planaltodotemer2016. Ao lado, há uma observação, em vermelho e caixa alta: “não trocar a senha nunca”.







Fonte: Radar On-line Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook