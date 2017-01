Defensoria Pública pede interdição de parte de presídio em Eunápolis Por Luiz Oss/ O Sollo

























A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) fez uma solicitação à Justiça para que fossem interditadas duas alas e uma cela do presídio de Eunápolis. O motivo é a superlotação. As alas que a DPE/BA solicitaram que fossem interditadas são o Seguro A e o B, além da cela 23 – A, onde os detentos vivem aglomerados em condições subumanas. As alas são compostas por oito celas, tendo capacidade para comportar até dois presos por unidade, o que totalizaria 16 presos. Mas, são confinados mais de 100 detentos. A situação grave obriga que os presos façam revezamento para dormir. As alas A e B são destinadas aos presos ameaçados de morte, motivo pelo qual são separados dos demais. A situação caótica em que se encontra o sistema carcerário atingiu projeção nacional por conta do massacre ocorrido no presídio de Manaus e, que tem permitido que tanto o Estado quanto à sociedade pudessem se atentar sobre este tabu que não pode ser ignorado, por conta das mazelas sociais que ele acarreta.

