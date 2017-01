Itapetinga: Vice-prefeito Renan Pereira visita o SAAE

























Na semana passada o vice-prefeito de Itapetinga (BA), Renan Pereira (DEM), esteve visitando o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, onde foi bem recebido pelos funcionários do Órgão. Na oportunidade, o Diretor da Autarquia, Alex Dutra, o Lekão, passou ao atual vice-prefeito como vem sendo implantado o seu ritmo de trabalho.

























Renan Pereira já demonstrou ser um vice atuante e deve continuar visitando outras secretárias do município e acompanhar de perto alguns serviços da máquina administrativa, conforme o mesmo colocou em palanques.







Fonte: Cidade Acontece

