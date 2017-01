Metade dos brasileiros entre 30 e 39 anos no vermelho

Dois anos seguidos de recessão deixaram um rastro de 58,3 milhões de brasileiros com as contas em atraso. É o que mostra a pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) divulgada nesta terça (10). Assim, 2016 teve um incremento de 700 mil pessoas no cadastro de inadimplentes na comparação com o ano anterior. A faixa etária mais atingida é a de adultos entre 30 e 39 anos. Em dezembro, quase metade da população nesta faixa etária (49,3%) tinha o nome inscrito em alguma lista de devedores – um total de 16,81 milhões de pessoas.







