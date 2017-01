Odebrecht assina acordo de colaboração com autoridades colombianas

Por Luiz Oss/ O Sollo





















































Depois de assinar um termo de colaboração preliminar com o Ministério Público do Peru, na última quinta-feira (5), a empreiteira Odebrecht assinou no começo da semana mais um termo de colaboração, desta vez com as autoridades colombianas; já que o braço da empreiteira que opera no país teria gerado mais de U$ 11 milhões em propinas com o intuito de obter contratos com o governo colombiano.

Os pagamentos ocorreram entre os anos de 2009 a 2014; conforme revelou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com documentos obtidos por meio do acordo de leniência que a Odebrecht assinou com as autoridades estadunidenses no mês de dezembro. Por meio disso, a empreiteira que foi um dos grandes alvos da Operação Lava Jato conseguiu benefícios que superam U$ 50 milhões.

A Odebrecht atua em 21 países, o que pode indicar que novos acordos de colaboração podem ser assinados.