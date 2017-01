Veracel realiza aula inaugural da 23ª turma do curso de operadores de máquinas florestais em Itagimirim O curso faz parte de uma parceria entre o município e a empresa, buscando capacitar e oportunizar emprego e renda para a região.























Na última sexta-feira (06/01), foi realizada na Câmara Municipal de Itagimirim, a aula inaugural da 23ª turma do Curso de Formação de Operadores de Máquinas Florestais, oferecido pela Veracel Celulose em parceria com a prefeitura municipal da cidade. Os 22 alunos selecionados, entre mais de mil e duzentos inscritos, participarão do curso com duração média de dois meses (240 horas), no período noturno em um Módulo de Treinamento Itinerante instalado na cidade. Desde a primeira turma formada, já foram capacitados para o mercado de trabalho cerca de 500 operadores. De acordo com o Coordenador de Logística da Madeira da Veracel, Thiago Petine, esse curso é o primeiro ministrado totalmente por instrutores da empresa e também fora da cidade de Eunápolis, beneficiando e dando oportunidade para outras cidades da região. “Nós capacitamos todos os nossos instrutores e remodelamos a grade curricular com estrutura própria, módulo completo, seis simuladores, computadores e recursos audiovisuais”, destacou. Para a prefeita de Itagimirim, Devanir Brillantino, que esteve presente no evento, a parceria entre o município e a Veracel Celulose é muito importante para formação dos moradores e a economia da cidade. “Tenho certeza de que cursos como este, tem forte influência na autoestima dos moradores por se tratar de uma nova fonte de renda, beneficiando toda a população”, afirmou. Simulador de máquinas florestais Importado da Suécia, o equipamento simula a operação de máquinas Harvester e Forwarder, com todos os recursos reais - pedais, joystick e botões. Esse simulador tem um papel fundamental na qualificação e formação dos operadores, inclusive dos mais experientes, simulando obstáculos, terrenos mais íngremes e diversos cenários onde eles poderão treinar e melhorar suas habilidades, criando um histórico de evolução técnica do operador. O equipamento está no Módulo de Treinamento instalado em Itagimirim e faz parte das estratégias de logística da Veracel para atender os dez municípios onde ela atua. Para saber mais sobre as atividades da empresa na região, acesse www.veracel.com.br.

