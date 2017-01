Vem Pra Rua interferirá na eleição para Presidência do Senado Por Luiz Oss/ O Sollo

























Um dos movimentos responsáveis por convocar as maiores manifestações da história do Brasil em prol do Impeachment de Dilma Rousseff e em defesa da Operação Lava Jato, o Vem Pra Rua tem se programado para os próximos dias protestar contra a candidatura de Eunício Oliveira para a Presidência do Senado e apoiar um adversário do senador. O motivo é que Eunício Oliveira é o homem de confiança e candidato de Renan Calheiros para sucedê-lo, já que o mesmo não pode se reeleger, pois conforme consta no parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição Federal de 1988, que diz que "cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente". Deste modo, caso eleito, Eunício atuaria como uma extensão de Renan. Por esta razão, o Vem Pra Rua tem organizado manifestações pontuais a fim de pressionar nomes dentro do PMDB que possam disputar ao cargo. Uma vez que o PMDB é um partido historicamente dividido, o movimento poderá apoiar um eventual candidato para concorrer com Eunício. O apoio das ruas para determinar a eleição para Presidência do Senado é um caso sem precedentes na história do país.

