Itanhém: presidente da Câmara solicitou mais segurança em reunião com Major

Em sua primeira reunião oficial desde que assumiu a Presidência da Câmara de Vereadores de Itanhém, Ronaldo Correia se encontrou com o comandante Major Leão e o Sargento Farone a fim de discutirem a respeito da segurança pública municipal, ocasião em que solicitou maior atuação das forças de segurança neste sentido. O encontro ocorreu na 44ª Companhia Independente da PM, em Medeiros Neto, na manhã desta quarta-feira (11).

























A violência na cidade tem sido uma preocupação constante para Ronaldo Correia, o presidente chegou a reconhecer que “sabemos o que a população de Itanhém está passando com a segurança tanto na sede quanto nos distritos e povoados. Diante disso estamos fazendo nosso papel de legislador e apresentando aos órgãos competentes as nossas dificuldades, hoje foi segurança”; deixando claro que a área da segurança pública é uma de suas maiores prioridades. Felizmente para o município de Itanhém não falta vontade política por parte do poder legislativo para atuar no sentido de atenuar as mazelas provenientes da crescente criminalidade na região.







