Por Luiz Oss/ O Sollo























Na noite desta segunda-feira (9), o prefeito de Itamaraju Marcelo Angênica divulgou em sua página oficial do Facebook, uma reunião com o médico ortopedista João Luís, onde discutiram "sobre a instalação do serviço de ortopedia ambulatorial e cirúrgica no Hospital Municipal", conforme escreveu. O encontro contou com a presença do vice-prefeito Téa Produções e de Elan de Lozinho, que ocupa a Secretaria Municipal de Saúde em Itamaraju.