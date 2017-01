Guaratinga recebe nova ambulância Por Luiz Oss/ O Sollo























Por meio da deputada estadual Maria Del Carmen (PT) foi entregue à prefeita de Guaratinga Christine Pinto, uma nova ambulância para o atendimento da população, esteve também presente na ocasião o presidente da Câmara de Vereadores, Jardel Galvão Vaz, que acompanhou entusiasmado a entrega do veículo. A deputada comemorou “a entrega desta ambulância que com tanta necessidade o município tem deste equipamento”, e enfatizou que “a prefeita recebeu a cidade sem nenhuma ambulância em funcionamento, tudo sucateado, e nós chegamos com a oportunidade de estar dando pela primeira vez uma ambulância deste período, de agora, em nome do governador, entregamos essa ambulância para o município de Guaratinga. E espero prefeita que ela sirva para ajudar a população de Guaratinga, claro que não queremos que a ambulância seja utilizada, mas infelizmente às vezes ela é necessária, para [poder] salvar vidas, para garantir a vida das pessoas; para garantir o nascimento de crianças também, ela não traz só tristeza, mas ela também traz alegria”, destacou a deputada. Em seguida, a prefeita Christine agradeceu à deputada e ressaltou a importância da entrega da ambulância “numa hora de extrema necessidade”, depois ela reiterou as palavras da deputada ao sublinhar que “nós pegamos um município totalmente sucateado”. A prefeita concluiu ao enfatizar a importância do apoio dos deputados estaduais: “E a gente espera contar com o apoio de vocês, da bancada, para que possamos reerguer este município que necessita tanto de melhorias”, concluiu a gestora. A deputada Del Carmen confirmou o apoio incondicional para assegurar as melhorias para a cidade: “Com certeza, pode contar com o nosso mandato, que estará a sua disposição. E também do apoio do deputado Nelson Pellegrino que é nosso parceiro e companheiro nas caminhadas”, completou ela. O presidente da Câmara agradeceu “à deputada Maria Del Carmen, ao governador Rui Costa por este privilégio”, afirmando que Guaratinga pode esperar uma atuação consistente por parte do legislativo no sentido de “fazer valer a confiança” que o povo conferiu por meio do voto.



