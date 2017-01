Prefeita se reúne com secretários municipais para discutir prioridades da gestão Todos os secretários foram recebidos pela prefeita Cláudia Oliveira na Casa da Lenha























A prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, realizou nesta quarta-feira (11), a primeira reunião de trabalho em seu gabinete na Casa da Lenha, envolvendo todos os secretários municipais, além do procurador geral, controlador, tesoureiro e diretora de recursos humanos. A iniciativa teve como objetivo discutir as realizações do primeiro mandato e alinhamento das prioridades para 2017, com a interação entre as pastas. Entre as ações discutidas, a prefeita fez questão de salientar a necessidades de fazer a reforma administrativa para readequar a administração à nova realidade financeira dos municípios em todo o país. “Apesar das dificuldades econômicas, nós conseguimos deixar os salários e 13° dos servidores em dia e seguir com as obras, mas o momento exige responsabilidade e muita cautela para continuarmos crescendo”, avaliou a prefeita.

























Cláudia Oliveira disse que vai realizar uma gestão dinâmica e enxuta no município onde as ações deverão ser planejadas e os problemas econômicos sendo sanados com criatividade. Ela disse ainda que todos os secretários precisarão ‘fazer mais com menos’ ao se referir aos ajustes necessários no quadro de pessoal sem prejudicar o bom andamento da máquina administrativa. “Essas reuniões são muito produtivas para definirmos os próximos passos da administração municipal e darmos sequência no trabalho que estamos desenvolvendo na cidade. Felizmente foram muitas realizações até agora e temos diversas outras para concluirmos tantas outras que iniciaremos. Esse é o momento de todas as secretarias se ajudarem para que o governo siga promovendo as ações e serviços que a população necessita”, definiu a gestora, sinalizando que os secretários devem trabalhar conjuntamente.

Gabinete Ascom – Prefeitura de Porto Seguro





Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário