A Operação Lava Jato contribui para a economia do País Por Luiz Oss/ O Sollo

























Além de promover um combate efetivo contra a corrupção no Brasil, a Operação Lava Jato também está contribuindo para a melhora da economia no país. Essa é a opinião do economista Affonso Celso Pastore, formado na Universidade de São Paulo – onde também fez seu doutorado – que em entrevista ao Estadão explicou de forma didática como a atuação da Polícia Federal e do Ministério Público foi determinante para que houvesse mudança neste sentido. De acordo com o economista “em vez de inibir o crescimento econômico, a operação Lava Jato vem criando as condições para que os empresários parem de investir em conexões políticas vantajosas e se concentrem na busca do aumento da eficiência, elevando a produtividade e conduzindo à aceleração do crescimento”; o que é uma mudança de paradigma considerável, tendo em vista que este corrosivo modelo era amplamente adotado em meio à relação promíscua entre o empresariado e a classe política. Mais adiante, ele afirma que “a corrupção pode elevar os benefícios privados de quem a pratica, mas os reduz para a sociedade. O que se quer nas concessões é que os empresários reduzam os custos do projeto sem prejuízo da qualidade. Porém, na medida em que a renegociação se transforma em um instrumento para estabelecer o seu equilíbrio financeiro, não vêm razões para reduzir os custos, caindo a eficiência. Ou seja, são estimulados a investir em relações com lobistas que melhorem suas conexões políticas, ocupando o lugar de empresas mais eficientes que se negam a proceder desta forma, gerando um caso clássico de seleção adversa. Por isso, é extremamente bem vinda a ação do Ministério Público investigando os atos de corrupção e informando o Poder Judiciário no seu julgamento”. Contudo, Pastore é realista em seu diagnóstico da atual conjuntura, reconhecendo que “há um extenso caminho à frente para que o crescimento brasileiro se beneficie dos investimentos em infraestrutura, mas ele não inclui a inibição ao desenvolvimento da operação Lava Jato”. Afinal, como já foi dito pelo jornalista Ricardo Boechat, em mais de uma ocasião, que “a Lava Jato é o maior patrimônio da sociedade brasileira”.







