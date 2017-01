CDL realiza sorteio da Campanha de Natal; veja lista de ganhadores











































A CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) realizou na noite desta quarta-feira, 11 de janeiro, o sorteio da Campanha de Natal 2016, de Teixeira de Freitas. O sorteio aconteceu na Praça da Bíblia e contou com uma grande quantidade de assistidos torcendo para serem contemplados com os prêmios. Neste ano, a CDL trouxe de volta o sorteio do Carro 0km, um MOBI da Fiat, sendo este o prêmio master. Além deste, foram sorteados outros prêmios como 1 TV de 42’’, 2 micro-ondas, 2 smartphones e 10 bicicletas e 24 brindes para o público.









































De acordo com Nivaldo Barros, presidente da CDL, mais um ano findou assim também mais uma edição da Campanha de Natal, “agradeço também aos nossos patrocinadores e a equipe diretora, agradeço em especial aos clientes, pois o movimento econômico da cidade depende de vocês”.











































Veja a lista dos ganhadores Bicicletas: Erico da Sila Lemos, João Henrique Oliveira, Daniel S. Malaquias, Marcos Santos, Josiele Adalino Cabral, Emídio Moura, Ronaldo C. Santos, Clemilto Santos, Adnalva Batista Pereira. Smartphone: Fábio Rocha, Celio Luiz. Micro-ondas: Marinalva Oliveira, Sonara de Jesus Araújo. TV: Elizete Soares Almeida Marques – vinda do Rio de Janeiro. Carro: Wemilly Anne Ainda nesta semana a equipe diretora da CDL fará contato com os ganhadores e marcará o local e horário para retirada do prêmio.







