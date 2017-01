Cláudio Dourado na Setran

























Ex-prefeito de Ibicuí e ex-presidente da Amurc (Associação dos Municípios do Sul, Extremo-sul e Sudoeste), Cláudio Dourado deve assumir a Secretaria de Trânsito de Itabuna (Setran). Fernando Gomes já teria batido o martelo (ou a marreta!) em torno do nome do político. Ele assumiria em lugar de Sérgio Gomes, filho de Fernando, exonerado do cargo no início desta semana. Sérgio, aliás, continua dando as cartas por lá, enquanto o pai (dele) não nomeia o substituto.





Fonte: Pimenta.blog.br

