Prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira é eleito presidente do CONDESC

























Na manhã desta quinta-feira, 12/01, prefeitos dos municípios que integram a Costa do Descobrimento se reuniram na sede do CONDESC - Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Costa do Descobrimento, situada no bairro Centauro, para a eleição da nova diretoria para o biênio 2017/2018. Com a presença de sete dos oito prefeitos que integram o CONDESC - Cláudia Oliveira (Porto Seguro); Drª Cristine Pinto (Guaratinga); Luciano Francisqueto (Itabela); Agnelo Júnior (Santa Cruz Cabrália); Devanir Brilhantino (Itagimirim) e Peba (Itapebi) - Robério Oliveira, prefeito de Eunápolis, foi eleito por unanimidade presidente do CONDESC.



























“Estruturaremos nossa sede para que ela fique à disposição dos prefeitos associados e possa auxiliar a todos na execução de seus projetos. Me empenharei ao máximo com toda a experiência adquirida nestes anos de gestão pública e meu conhecimento junto aos Governos Estadual e Federal para buscarmos melhorias para a Costa do Descobrimento. Juntos construiremos uma região mais forte e atuante”, disse o novo presidente, Robério Oliveira. Com a presença do prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro, que concorre à presidência da UPB – União dos Municípios da Bahia, a diretoria do CONDESC ficou definida com Robério Oliveira (presidente); Agnelo Júnior (conselheiro); Luciano Francisqueto (conselheiro) e Valdiran Marques (secretário executivo).





