Santa Maria: Presidente da Câmara se reuniu com moradores para discutir falta de água Por Luiz Oss/ O Sollo

























Como é de conhecimento geral, os moradores do distrito de Santa Rita têm enfrentado um problema gravíssimo que tem se estendido por muito tempo, que é a falta de água, um bem do qual o acesso é tido como um direito humano fundamental, conforme consta na resolução da Assembleia Geral da ONU, anunciada em 28/07/2010. Por mais óbvio que seja, trata-se de um tema constantemente negligenciado por parte das autoridades brasileiras. Contudo, um passo importante foi dado para reverter este quadro calamitoso que tem se mantido em Santa Rita; na última quarta-feira (11), o presidente da Câmara de Vereadores de Itanhém, Ronaldo Correia, se reuniu com moradores com o intuito de escutar as demandas de algo que deveria ser o mínimo que se esperaria em qualquer país civilizado regido por um Estado Democrático de Direito.



























Entretanto, no Brasil, ainda há falta de vontade política e excessivos trâmites burocráticos, que acaba por tratar com desdém aquilo que deveria ser prioritário. No entanto, o produtivo encontro que o vereador Ronaldo Correia teve com a população, busca equacionar este problema de forma definitiva; de certo modo, o vereador tem atuado nesse sentido para atender as reivindicações da população que tanto sofre com este descaso. Ronaldo, portanto, se disponibilizou a ouvir atentamente aos anseios dos moradores, no qual "foram feitas várias sugestões que, em breve, serão resolvidas"; enquanto isso, a prefeita Zulma Pinheiro decretou estado de emergência, visando solucionar o quanto antes este problema.

