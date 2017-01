Teixeira: Rompimento de cano causa transtornos na Av. Padre Anchieta

Por Luiz Oss/ O Sollo























Na manhã desta sexta-feira (13), houve o rompimento de um cano na Av. Padre Anchieta, no Bairro Jardim Caraípe. De acordo com moradores, o incidente acarretou em um grande desperdício de água que só foi contido à cerca das 7h30. Depois disso, parte da pista cedeu, causando uma enorme cratera, ocasionando o atolamento parcial de um caminhão que transitava no local.

























Segundo o engenheiro sanitarista da Embasa, Severino Neto, a causa foi decorrente da sobrepressão na rede de distribuição. Até o fechamento da matéria, os trabalhadores estavam concluindo a substituição do cano de 200 mm.

























