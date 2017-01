Perto do Enem, 40% dos vestibulandos não sabem onde estudar

O Google divulgou dados inéditos da maior prova de vestibular do Brasil. Em outubro de 2016, um mês antes do Enem, 40% dos vestibulandos não tinham decidido em qual instituição de ensino iriam estudar. Mas outros número são curiosos. Há quatro anos a palavra Enem está entre as Top 10 mais buscadas no Google. Esse ano apareceu também na lista dos “Como fazer” por duas vezes: “Como fazer inscrição Enem 2016” e “Como fazer uma redação para o Enem”. Além disso, em 2016, próximo a prova as buscas por vídeos no YouTube sobre o vestibular foram 389% maiores que no momento de inscrição.







Fonte: Radar On-line