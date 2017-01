Eunápolis lança Projeto Prefeitura em Ação

























A Prefeitura de Eunápolis deu início nesta sexta-feira, 13/01, os preparativos de um inovador projeto que promete mudar a cara de toda a cidade, o projeto Prefeitura em Ação. Diferente dos antigos mutirões, o Prefeitura em Ação visa intervir com atos concretos e contínuos de todas as secretarias, em todos os bairros da cidade, sendo um por vez, com intensificação por uma semana e um dia de grande ação, denominado Dia A, ou Dia de Ação. Sendo um projeto de execução de todas as secretarias, os secretários municipais se reuniram na manhã desta sexta-feira, 13/01, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, no bairro Centauro, para definir cada uma das ações a serem realizadas e o primeiro bairro a receber esta grande intervenção. A Ação – Definido em reunião, o Dia A acontecerá na próxima quinta-feira, 19/01, e o primeiro bairro a receber o projeto Prefeitura em Ação será o Juca Rosa, que conta hoje com altos índices de infestação, sujeiras, buracos, entre outros problemas encontrados no diagnóstico geral dos secretários. “O prefeito Robério quer uma Prefeitura proativa que não perca tempo e mostre resultado com ações concretas e contínuas em toda a cidade, por isso a ideia do Prefeitura em Ação. Faremos uma grande intervenção durante uma semana e posteriormente manteremos os serviços de manutenção para que a ação não fique isolada e se perca depois de um mês. Essa é a proposta, mudar a cara dos bairros e manter toda a cidade arrumada, limpa, bem cuidada e livre de possíveis doenças”, concluiu Jairo Junior, chefe de Gabinete do prefeito Robério Oliveira e responsável pela coordenação do projeto. O projeto Prefeitura em Ação realizará recolhimento de lixos e entulhos, patrolamento, iluminação, capina, recuperação de paralelepípedo, vacinas, combate a endemias, cadastramento do CADÚNICO, carrocinha, fumacê, vacina canina, plantio e poda de árvores, matrículas escolares e muito mais.





