Ilhéus: Marão decreta situação de emergência na Saúde





























O prefeito Mário Alexandre (Marão) decretou situação de emergência na saúde de Ilhéus. O decreto tem validade de 60 dias e foi assinado na última sexta (13). Segundo a assessoria do prefeito, o ato baseia-se em relatório de uma comissão responsável por levantar a situação de contratos, bens e serviço. Segundo a comissão, 23 contratos da área de saúde foram encerrados em 31 de dezembro passado. “A situação tem impedido a continuidade da prestação de serviços”, diz. O desabastecimento afeta toda a rede com a falta de “medicamentos e insumos médicos e odontológicos”. O prefeito diz que os contratos assinados pelo governo passado “não foram disponibilizados à comissão de transição de governo” nem a equipe técnica “teve acesso às informações em tempo hábil para providenciar a prorrogação desses contratos”. A partir do decreto, o prefeito terá como contratar os serviços na área de saúde por meio de dispensa de licitação.







Fonte: Pimenta.blog.br

